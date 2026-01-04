В Кении умер самый известный в мире слон Крейг с 90-килограммовыми бивнями

Самый известный слон из Кении, Крейг, по прозвищу «супербивень» умер в возрасте 54 лет, животное было символом дикой природы Африки, материал из The Sun перевел aif.ru.
«Крейгу только что исполнилось 54 года. Он прожил долгую жизнь и, без сомнения, стал отцом многих слонят», — сообщили в национальном парке Амбосели, где проживал слон.
Уточняется, что Крейг стал знаменитым благодаря своему возрасту и огромным размерам, вес его бивней достигал 90 килограммов.
В 2021 году слон стал амбассадором популярного кенийского лагерного бренда Tusker. По словам представителя Службы охраны дикой природы Кении, у Крейга был мягкий и спокойный нрав. Посетители часто видели, как он терпеливо ждал, пока его сфотографируют или снимут на видео.
«Сегодня их (таких слонов, — прим. ред.) осталось совсем немного, что делает его памятником природному наследию Африки», — добавили в Службе охраны дикой природы.
