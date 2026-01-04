Ричмонд
полупрозрачная облачность
Starlink обеспечит Венесуэлу бесплатным интернетом до 3 февраля

Система спутникового интернета от Starlink компании SpaceX будет обеспечивать жителей Венесуэлы бесплатной непрерывной интернет-связью до 3 февраля на фоне атаки Соединенных Штатов. Об этом заявили в пресс-службе компании.

— Starlink предоставляет бесплатную услугу широкополосного интернета жителям Венесуэлы до 3 февраля, обеспечивая непрерывную связь, — написали на странице компании в социальной сети X.

До этого военный министр США Пит Хегсет не исключил возможности проведения полномасштабной операции на территории Венесуэлы. Что известно о нападении американских войск на страну — в материале «Вечерней Москвы».

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях кадры ударов по Венесуэле под песню «Fortunate Son» американской группы Creedence Clearwater Revival, которая была особенно популярна во времена войны во Вьетнаме и с тех пор ассоциируется с ней.

Также глава Белого дома рассказал, что операция в Венесуэле, получившая название «Полуночный молот», прошла идеально. По его словам, все военные ресурсы Каракаса оказались бессильными.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
