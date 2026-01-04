«Исключительная ситуация»: Верховный суд Венесуэлы нашел временную замену Мадуро

Верховный суд Венесуэлы постановил, что вице-президент страны Дельси Родригес будет временно исполнять обязанности главы государства в связи с похищением венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом сказано в решении конституционной палаты суда, которое зачитала в эфире государственного телеканала VTV ее председатель Карислия Беатрис Родригес.
В заявлении говорится об «исключительной ситуации», возникшей из-за похищения Мадуро, которая «образует случай материальной и временной невозможности осуществления им своих функций».
«Принято решение распорядиться, чтобы исполнительный вице-президент республики приняла на себя и осуществляла в статусе исполняющей обязанности все полномочия, обязанности и функции, присущие должности президента», — сказано в сообщении.
В решении также подчеркивается, что указанная мера была принята с целью обеспечения административной непрерывности и всеобъемлющей обороны страны.
Напомним, в ночь на субботу, 3 января, жители Каракаса услышали звук военных самолетов, после чего прозвучал первый взрыв. Всего в столице Венесуэлы прогремело по меньшей мере семь взрывов. Сообщалось об атаках на районы жилых кварталов, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.
Президент США Дональд Трамп заявил об «успешных» ударах американских военных по Венесуэле, отметив, что Мадуро с супругой захвачен и вывезен из страны. Глава Белого дома заявлял, что лично наблюдал за ходом операции из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Он координировал действия из специально оборудованной комнаты в этом комплексе.
Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что Мадуро предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввозе в США кокаина, а также «хранении пулеметов и разрушительных устройств против Соединенных Штатов».
Тем временем генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб осудил атаку США на Каракас. Он заявил, что американское правительство будет нести ответственность за любые события, которые могут произойти с Мадуро и его супругой.
