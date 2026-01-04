В ЮАР мужчина убил юношу на глазах у его родных и сбежал с отрубленной головой

Как добавили очевидцы, вся эта ужасающая сцена происходила на виду у многочисленных собравшихся. Несмотря на большое количество людей, никто не решился противостоять вооруженному преступнику. После совершения убийства он скрылся, унося с собой голову убитого. Позже, по словам свидетелей, он перебросил ее через забор во двор одного из соседних домов.