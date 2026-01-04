В ЮАР мужчина убил юношу на глазах у его родных и сбежал с отрубленной головой

В Южно-Африканской Республике произошло жестокое убийство, потрясшее местную общину. Как сообщило издание Times Live, молодой человек был застрелен на глазах у родных, после чего преступник скрылся, забрав с собой отрезанную голову жертвы.
Трагедия развернулась в Восточно-Капской провинции во время семейного обряда. На мероприятии присутствовали члены семьи, соседи и многие жители деревни.
Дед погибшего, Ливингстон Матшини, рассказал, что нападение было совершенно неожиданным. По его словам, подозреваемый внезапно бросился к Луксоло Йоко, выстрелил в него, а затем отрезал ему голову. Мать молодого человека попыталась предотвратить расправу, но убийца выстрелил и в нее. Женщину в крайне тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу.
Как добавили очевидцы, вся эта ужасающая сцена происходила на виду у многочисленных собравшихся. Несмотря на большое количество людей, никто не решился противостоять вооруженному преступнику. После совершения убийства он скрылся, унося с собой голову убитого. Позже, по словам свидетелей, он перебросил ее через забор во двор одного из соседних домов.
Полиции удалось оперативно задержать подозреваемого, по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. Родственники погибшего Йоко признались журналистам, что до сих пор не могут понять мотивов и причин случившейся жестокости.
Ранее стало известно, как приемный отец убил семилетнего мальчика из-за съеденного десерта. Тело ребенка мужчина спрятал в стиральную машину. Мужчина получил 50 лет тюрьмы за жуткую расправу.