Неналоговые доходы бюджета Омской области превысят миллиард рублей

В 2026—2028 годах доходы бюджета Омской области от управления собственностью превысят один миллиард рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства имущественных отношений.
«Значительную часть неналоговых доходов — 64% или 643 млн рублей — составят дивиденды от акционерных обществ с участием региона. Их расчет выполнен с учетом показателей темпа роста прибыли организаций по прогнозу социально-экономического развития области», — говорится в сообщении.
Порядка 296,6 млн рублей планируется получить от аренды госимущества и участков. Ежегодные поступления только от сдачи земель должны составить около 70 млн рублей.
От оказания платных услуг казенными учреждениями, денежных взысканий и иных источников Ежегодно будет поступать порядка 21 млн рублей. В 2026 году общая сумма неналоговых доходов прогнозируется на уровне 319 млн рублей.
