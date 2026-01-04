Ричмонд
Неналоговые доходы бюджета Омской области превысят миллиард рублей

Власти региона планируют получить значительные средства от дивидендов акционерных обществ и аренды имущества.

Источник: Комсомольская правда

В 2026—2028 годах доходы бюджета Омской области от управления собственностью превысят один миллиард рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства имущественных отношений.

«Значительную часть неналоговых доходов — 64% или 643 млн рублей — составят дивиденды от акционерных обществ с участием региона. Их расчет выполнен с учетом показателей темпа роста прибыли организаций по прогнозу социально-экономического развития области», — говорится в сообщении.

Порядка 296,6 млн рублей планируется получить от аренды госимущества и участков. Ежегодные поступления только от сдачи земель должны составить около 70 млн рублей.

От оказания платных услуг казенными учреждениями, денежных взысканий и иных источников Ежегодно будет поступать порядка 21 млн рублей. В 2026 году общая сумма неналоговых доходов прогнозируется на уровне 319 млн рублей.

Ранее «КП Омск» рассказала, что местные жители выиграли в новогодней лотерее более 41 млн рублей.