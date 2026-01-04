В центре Ростова разбили остекление новой остановки

В центре Ростова-на-Дону неизвестные вандалы разбили остекление «умной» остановки. Снимки очевидцев накануне опубликовали в соцсетях.
Судя по фотографиям, после хулиганской выходки одна из прозрачных перегородок покрылась трещинами и теперь может в любой момент рассыпаться. Ростовчане уточнили, что остановочный пункт находится на улице Большой Садовой.
Напомним, «умные» или по-другому интерактивные остановки в донской столице установили в рамках концессии для более комфортного ожидания транспорта. Ранее глава города Александр Скрябин сообщал о том, что на улицах смонтировали несколько десятков таких павильонов.
