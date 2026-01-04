Starlink решил помочь Венесуэле после атак США: что предоставит компания

Напомним, в ночь на субботу, 3 января, жители Каракаса услышали звуки военных самолетов, после чего прозвучал первый взрыв. Всего в городе прогремело по меньшей мере семь взрывов. Сообщалось об атаках на районы жилых кварталов, в результате которых были погибшие и пострадавшие граждане. Кроме того, в столице Венесуэлы отмечались проблемы с электричеством.