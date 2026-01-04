Ричмонд
Starlink решил помочь Венесуэле после атак США: что предоставит компания

Starlink обеспечит Венесуэлу бесплатным интернетом до 3 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Система спутникового интернета от Starlink компании SpaceX собирается обеспечивать жителей Венесуэлы бесплатной непрерывной интернет-связью до 3 февраля 2026 года из-за атаки США на Каракас.

«Starlink предоставляет бесплатную услугу широкополосного интернета жителям Венесуэлы до 3 февраля, обеспечивая непрерывную связь», — сказано в публикации в соцсети X.

Starlink — спутниковая сеть, которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке земного шара.

Напомним, в ночь на субботу, 3 января, жители Каракаса услышали звуки военных самолетов, после чего прозвучал первый взрыв. Всего в городе прогремело по меньшей мере семь взрывов. Сообщалось об атаках на районы жилых кварталов, в результате которых были погибшие и пострадавшие граждане. Кроме того, в столице Венесуэлы отмечались проблемы с электричеством.

