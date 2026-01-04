В Башкирии 338 медицинских работников получили выплаты

По предоставленным данным, по программе «Земский доктор» 107 врачей получили по полтора миллиона рулей. По миллиону — 53 врача, по 750 тысяч — 64 акушерки, фельдшера и медсестры. Также по 500 тысяч рублей — 35 акушерок, фельдшеров и медсестер.