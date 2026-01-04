Боец из Чунского района с позывным «Друид» погиб в зоне СВО

Жители Чунского района скорбят о гибели земляка Дмитрия Герра. Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Чунского района Николай Хрычов, защитника Отечества с позывным «Друид» трагически не стало 1 января 2026 года.
— «За ленточкой» нет мирных праздников и спокойных будней. Дмитрий, как и многие другие бойцы, отдал жизнь за то, чтобы они были у нас. Погиб вот так неожиданно, трагически, в светлый день, — поделился мэр района.
Дмитрий запомнился землякам не только как мужественный боец, но и как человек, оказывавший поддержку в тылу. Он помог с оснащением клуба рукопашного боя «Vетеран» в Лесогорске. В новогоднюю ночь он записал и отправил для ребят из клуба поздравительное видео с пожеланием спортивных побед.