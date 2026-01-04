Ричмонд
The Guardian: Следующими целями США могут стать Иран и Дания

После операции событий в Венесуэле следующими целями Соединенных Штатов могут стать Иран и Дания. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

— События, развернувшиеся за ночь в Венесуэле, вызовут немедленную тревогу у правительств таких стран, как Иран и Дания, против которых (президент США Дональд — прим. «ВМ») Трамп выразил готовность к радикальным действиям, — говорится в материале.

При этом представители администрации США продолжали высказываться о возможности установления контроля над Гренландией «любыми необходимыми средствами».

3 января местные жители слышали взрывы в Эль-Хункито, Ла-Пасторе, Макарао, Эль-Атильо, Эль-Маркесе и Лос-Руисесе. Что известно о нападении американских войск на Венесуэлу — в материале «Вечерней Москвы».

В СМИ появилась информация, что операция Соединенных Штатов против венесуэльского президента Николаса Мадуро стала серьезным сигналом Украине. Многие украинцы подозревают, что США потеряли интерес к прекращению конфликта на Украине, сконцентрировавшись на американском континенте.

