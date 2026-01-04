От семейных комедий до триллеров: 10 ярких кинопремьер января

Прошел год, как Чебурашка поселился у Гены. Ушастик взрослеет, и у друзей часто случаются разногласия: Чебурашка начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать. Их приглашают на день рождения Сони, где Чебурашка случайно портит праздник. В надежде избежать очередной ссоры, ушастик вместе с Соней и Гришей сбегают в горы, где их ждут красивые пейзажи и опасные приключения. Обнаружив пропажу, взрослые объединяются, чтобы вернуть детей домой. Чтобы это сделать, им предстоит научиться прислушиваться друг к другу.