Забег Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в ЗАО в рамках «Зимы в Москве»

Костюмированный забег состоится 10 января в детском парке «Фили» в рамках проекта «Зима в Москве». Участники получат памятные медали и подарки, а авторов лучших костюмов ждут специальные призы.
Награды получат все
Маршрут забега на 500 метров проложен по аллеям парка. Регистрация участников начнется в 10:30. В 11:45 профессиональные тренеры из клубных центров округа проведут обязательную разминку. Старт забега запланирован на 12:00, а сразу после его окончания состоится церемония награждения.
«Мы проводим костюмированный забег впервые. Дистанция короткая — 500 метров, она всем по силам. Этот формат позволит соединить спорт, праздник и семейный досуг. Все участники забега получат новогоднюю медаль и подарок. Обладатели самых оригинальных костюмов будут отмечены специальными призами. Автора лучшего костюма ждет спецприз», — рассказала Анастасия Гладышева, генеральный директор Объединения культурных центров Западного административного округа.
Включаем фантазию
Каждый может превратиться в героя зимней сказки — Деда Мороза, Снегурочку, снежинку или любого другого, необходимо лишь подобрать соответствующий костюм. Жители района Филевский Парк активно готовятся к предстоящему забегу. Например, семья Екатерины и Альберта Деминых вовсю занята нарядами. Для пятилетней Аси и семилетней Яси шьют костюмы принцесс, а сами родители планируют предстать в образах Деда Мороза и Снегурочки.
«Пробежаться с детьми по любимому парку и принять участие в конкурсе костюмов — прекрасная программа выходного дня», — отметил Альберт Демин.
Гости мероприятия смогут не только принять участие в забеге или понаблюдать за ним, но и сделать фотографии на фоне праздничной декорации с символикой проекта «Зима в Москве». Дополнит атмосферу праздничное угощение — всех желающих ждут ароматный чай, баранки и пряники.
«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.