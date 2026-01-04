В России приспособили наноалмазы для обращения с радиоактивными отходами

Речь идет о наноалмазах детонационного синтеза — эти частицы размером в несколько нанометров получают путем взрыва углеродосодержащих взрывчатых веществ в специальных камерах. Это относительно недорогой материал и он, как выяснилось, существенно повышает качество того вещества, с которым смешивают радиоактивные отходы для их безопасного захоронения.