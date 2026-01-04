Найдены данные о первых попытках вырастить пресноводный жемчуг на Русском Севере

Казанка — чистая порожистая речка с благоприятными условиями для жемчужниц. Она протекает в труднодоступной местности, но, тем не менее, участники экспедиций на протяжении маршрута встречали большое количество пустых раковин, которые остались от промысловиков. Исследователи, не являвшиеся профессиональными учеными, провели подсчеты в Казанке и пришли к выводу, что популяция жемчужниц находится не в очень хорошем состоянии. «Гуттуев предложил методику подсаживания. В первой экспедиции с его участием в 1929 году частички кварца были подсажены не менее 200 раковинам, во второй экспедиции уже 8,3 тысячам, тогда участников экспедиции было уже пятеро», — пояснил собеседник агентства.