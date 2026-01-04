«Ад на земле» для знаменитостей: СМИ сообщили, что Мадуро могут отправить в тот же изолятор, где сидят Эль Чапо и P. Diddy

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро могут поместить в тот же следственный изолятор в Бруклине, где в настоящее время содержатся певец Шон Комбс (P. Diddy) и осужденный мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Эль Чапо. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает американский портал Axios.
Помимо уже упомянутых, в список заключенных знаменитостей также входят обвиняемый в убийстве гендиректора UnitedHealthcare Луиджи Манджоне, соратница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл и основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид. При этом Axios отмечает, что изолятор печально известен своими плохими условиями: ветхостью, антисанитарией и общей небезопасностью.
Эту информацию косвенно подтверждает и другой портал, — NewsNation. В его публикации говорится, что Метрополитенский следственный изолятор является единственной федеральной тюрьмой в Нью-Йорке, которую часто характеризуют не иначе как «ад на земле». Издание также обращает внимание, что в этом учреждении ранее содержался целый ряд знаменитых заключенных.
Генеральный прокурор США Памела Бонди подтвердила, что венесуэльский лидер вскоре предстанет перед федеральным судом Южного округа Нью-Йорка. По информации NewsNation, судебное слушание может состояться уже 5 января.
Мадуро могут быть предъявлены обвинения по четырем пунктам, которые в совокупности грозят ему вплоть до четырех пожизненных сроков заключения.