Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ад на земле» для знаменитостей: СМИ сообщили, что Мадуро могут отправить в тот же изолятор, где сидят Эль Чапо и P. Diddy

Axios: Мадуро отправят в изолятор, где сидят сообщница Эпштейна и P. Diddy.

Источник: Комсомольская правда

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро могут поместить в тот же следственный изолятор в Бруклине, где в настоящее время содержатся певец Шон Комбс (P. Diddy) и осужденный мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Эль Чапо. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает американский портал Axios.

Помимо уже упомянутых, в список заключенных знаменитостей также входят обвиняемый в убийстве гендиректора UnitedHealthcare Луиджи Манджоне, соратница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл и основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид. При этом Axios отмечает, что изолятор печально известен своими плохими условиями: ветхостью, антисанитарией и общей небезопасностью.

Эту информацию косвенно подтверждает и другой портал, — NewsNation. В его публикации говорится, что Метрополитенский следственный изолятор является единственной федеральной тюрьмой в Нью-Йорке, которую часто характеризуют не иначе как «ад на земле». Издание также обращает внимание, что в этом учреждении ранее содержался целый ряд знаменитых заключенных.

Генеральный прокурор США Памела Бонди подтвердила, что венесуэльский лидер вскоре предстанет перед федеральным судом Южного округа Нью-Йорка. По информации NewsNation, судебное слушание может состояться уже 5 января.

Мадуро могут быть предъявлены обвинения по четырем пунктам, которые в совокупности грозят ему вплоть до четырех пожизненных сроков заключения.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше