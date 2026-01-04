Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Чаплин: С 1 января водительское удостоверение заменит паспорт в отелях

С начала 2026 года россияне при заселении в гостиницы, санатории, пансионаты и кемпинги могут предъявлять администрации не только паспорт РФ, но и водительское удостоверение. Об этом рассказал депутат комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

С начала 2026 года россияне при заселении в гостиницы, санатории, пансионаты и кемпинги могут предъявлять администрации не только паспорт РФ, но и водительское удостоверение. Об этом рассказал депутат комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

— Администрация гостиницы или другого учреждения через специальные каналы связи сможет проверить подлинность предъявленного документа, сверившись с базами данных Госавтоинспекции (…) Речь идет о предоставлении права выбора, что особенно актуально в ситуациях, когда паспорт случайно оставлен дома, — рассказал Чаплин в беседе с Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел РФ разработало ряд изменений в правилах проведения экзаменов на получение водительских удостоверений.

Кроме того, недавно высшая инстанция запретила водителям, у которых отсутствует большой палец на правой руке, управлять машинами на механической коробке передач.

В России в 2026 году вводится множество изменений для автомобилистов. Что важно знать водителям — в материале «Вечерней Москвы».