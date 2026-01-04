Депутат Чаплин: С 1 января водительское удостоверение заменит паспорт в отелях

С начала 2026 года россияне при заселении в гостиницы, санатории, пансионаты и кемпинги могут предъявлять администрации не только паспорт РФ, но и водительское удостоверение. Об этом рассказал депутат комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин.