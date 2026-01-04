В Совфеде призвали приготовиться «европейским вассалам» США

США отказали в праве на суверенитет всем западным странам. Европе теперь необходимо подготовиться, заявил российский сенатор Андрей Клишас.
Политик обратил внимание на «очень содержательное общение» президента США Дональда Трампа с журналистами.
«США мимоходом отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария. Европейским вассалам приготовиться», — написал Клишас в Telegram-канале.
Напомним, Трамп на пресс-конференции 3 января заявил, что США будут добиваться, чтобы их доминирование в Западном полушарии не ставилось под сомнение, призвав не забывать о доктрине Монро. Глава Белого дома также сказал, что другие администрации Белого дома в течение десятилетий игнорировали опасения в сфере безопасности на Западе. В то время как он и его команда «очень решительно восстанавливают американскую мощь».
Главное о войне США и Венесуэлы: что случится с Украиной после атаки и как Трамп смог захватить Мадуро.