Топ-5 главных новостей в Молдове 4 января 2026: Почему оппозиция в Молдове боится проводит акции протеста; молдавский фермер, скармливающий людей свиньям, делал из золотых зубов кольца; снег с дождем и ветер — все

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 4 января 2026.

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 4 января 2026:

1. Новые подробности о деле молдавского фермера, скармливавшего людей свиньям-людоедам: "Он давно говорил, что бомжей можно убивать безнаказанно, а из их золотых зубов делать кольца — мы думали, что это шутка.

2. Страх и лицемерие оппозиции в Молдове: Шор ушел, что теперь мешает проводить протесты — разве нет причин?

3. Жесткий минус ночью, но днем пока тепло: Молдову ждут дождь со снегом и холодный ветер.

4. Опасный Новый год: В Приднестровье школьница оказалась в коме после того, как попробовала домашней наливки во время праздника.

5. Отличное соседство: Президент Молдовы попала в список личностей года британского таблоида вместе с человеком из ИГИЛ, разыскиваемым СИБом за терроризм.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

