Топ-5 главных новостей в Молдове 4 января 2026: Почему оппозиция в Молдове боится проводит акции протеста; молдавский фермер, скармливающий людей свиньям, делал из золотых зубов кольца; снег с дождем и ветер — все

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 4 января 2026:
1. Новые подробности о деле молдавского фермера, скармливавшего людей свиньям-людоедам: "Он давно говорил, что бомжей можно убивать безнаказанно, а из их золотых зубов делать кольца — мы думали, что это шутка.
2. Страх и лицемерие оппозиции в Молдове: Шор ушел, что теперь мешает проводить протесты — разве нет причин?
3. Жесткий минус ночью, но днем пока тепло: Молдову ждут дождь со снегом и холодный ветер.
4. Опасный Новый год: В Приднестровье школьница оказалась в коме после того, как попробовала домашней наливки во время праздника.
5. Отличное соседство: Президент Молдовы попала в список личностей года британского таблоида вместе с человеком из ИГИЛ, разыскиваемым СИБом за терроризм.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В Молдове банки выдают странные леи: Сотенные купюры 2015 года, подписанные главой нацбанка Анкой Драгу, которая заняла этот пост лишь 8 лет спустя — разбирались, не фальшивки ли нам подсовывают.
Пользователи соцсетей задаются вопросом — фальшивые купюры или настоящие? (далее…).
Свиньи-людоеды, фура с оружием, смерть в салоне красоты и всесильный олигарх Плахотнюк в СИЗО: Топ криминальных событий, потрясших Молдову в 2025 году.
Вспоминаем самые жуткие преступления, на которые, увы, уходящий год был богат (далее…).
Дрон на шиферной крыше, новое старое правительство, контрабанда оружием, политзаключенные: Итоги года — политические события, изменившие жизнь в Молдове.
Главные события 2025-го, которые потрясли Молдову (далее…).