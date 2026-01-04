Хирург рассказал, как омичам пережить лютые морозы без вреда для здоровья

«Немедленно зайдите в теплое помещение или спрячьте руки под одежду, прижмите к телу. И ни в коем случае не растирайте обмороженные участки снегом или шерстяной тканью! Это повреждает кожу и усугубляет положение дел. На улице лучше просто прикрыть пострадавшее место. Следует как можно быстрее добраться до тепла», — порекомендовал Захаров.