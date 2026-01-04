Ричмонд
Хирург рассказал, как омичам пережить лютые морозы без вреда для здоровья

Медик развенчал главный зимний миф об алкоголе и перечислил правила для детей и пожилых людей.

Источник: Комсомольская правда

Врач Омской центральной райбольницы Евгений Захаров рассказал, как безопасно пережить сильные морозы. Главное правило — адекватно оценить время нахождения на улице и одеваться соответствующе, используя многослойную одежду и теплую обувь.

«Миф о том, что алкоголь греет, уносит жизни людей каждую зиму. Спиртные напитки создают иллюзию тепла, но на самом деле они ускоряет его потерю. Дело в том, что в организме человека блокируются сигналы тревоги от тела», — отметил хирург Евгений Захаров.

Особую опасность холода представляют для пожилых людей с хроническими заболеваниями и для детей. Врач подчеркнул, что активность ребенка не гарантирует защиты от переохлаждения, поэтому необходимо надевать плотную шапку и шарф.

«Немедленно зайдите в теплое помещение или спрячьте руки под одежду, прижмите к телу. И ни в коем случае не растирайте обмороженные участки снегом или шерстяной тканью! Это повреждает кожу и усугубляет положение дел. На улице лучше просто прикрыть пострадавшее место. Следует как можно быстрее добраться до тепла», — порекомендовал Захаров.

Первыми признаками обморожения являются онемение и побледнение кожи. При их появлении нужно действовать сразу же.

