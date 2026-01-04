Ученый Бернс предсказал разрушительные землетрясения в США в ближайшие дни

Американский геолог Стефан Бернс предсказал разрушительные землетрясения в США в ближайшие дни, в том числе в районах масштабных разломов — Калаверас и Сан-Андреас, узнал aif.ru из канала ученого в социальной сети X*.
По словам геолога, риск землетрясений в Калифорнии магнитудой 6,0+ значительно повышен, сейсмическая энергия из Юкона и Мексики, а также из антиподального спредингового центра Индийского океана создает колоссальную нагрузку на западное побережье США.
«В полнолуние, пока я пишу эти строки, в Северной и Южной Калифорнии наблюдаются сильные приливы, увеличивающие вертикальную деформацию земной поверхности и, следовательно, образование микротрещин. За последние 24 часа произошла геомагнитная буря G1, вызвавшая усиление электрического потока через эти и существующие зоны сдвига из-за наличия проводящих грунтовых вод и подземных слоев», — подчеркнул Бернс.
Анализ указывает на то, что больше всего риску подвержена Северная Калифорния, следите за разломами Калаверас и Сан-Андреас, если магнитуда увеличится до 6,5−7,0, призвал Бернс.
«Сейчас и до конца января действует масштабное планетарное выравнивание, это период пикового риска. Будьте готовы», — добавил он.
