Ученый Бернс предсказал разрушительные землетрясения в США в ближайшие дни

«В полнолуние, пока я пишу эти строки, в Северной и Южной Калифорнии наблюдаются сильные приливы, увеличивающие вертикальную деформацию земной поверхности и, следовательно, образование микротрещин. За последние 24 часа произошла геомагнитная буря G1, вызвавшая усиление электрического потока через эти и существующие зоны сдвига из-за наличия проводящих грунтовых вод и подземных слоев», — подчеркнул Бернс.