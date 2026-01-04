ВС РФ сбили 42 БПЛА за два часа

Срочная новость.
В период с 7:00 до 9:00 мск дежурные силы противовоздушной обороны сбили 42 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией нескольких российских регионов. Об этом сообщает Минобороны.
