От фишинга до фейковых аренд: раскрыты главные мошеннические схемы в новогодние праздники

Новогодние праздники — время не только для отдыха, но и для повышенной активности кибермошенников. Преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Андрей Рыбников в беседе с RT рассказал, какие схемы обмана сейчас наиболее распространены.
По его словам, лидируют по-прежнему фишинговые рассылки. Злоумышленники активно рассылают письма, маскирующиеся под официальные уведомления от маркетплейсов, курьерских служб или других сервисов. В них может идти речь о задержке доставки подарка, необходимости небольшой доплаты или подтверждении данных для получения «новогоднего выигрыша». Ссылки в таких сообщениях ведут на поддельные сайты, где и происходит кража банковских и персональных данных.
Эксперт также предупредил об усилении рисков в мессенджерах. Пользователям стали чаще приходить вредоносные поздравления с ссылками. Например, сообщение «Поздравь друзей с Новым годом» может перенаправить на фишинговый ресурс. В социальных сетях, в свою очередь, множатся фейковые страницы благотворительных фондов, которые якобы собирают деньги на подарки для детей-сирот.
Отдельную опасность, по мнению Рыбникова, представляют схемы с предзаказом дефицитных или модных товаров к празднику по подозрительно низкой цене. Схожим образом работают и мошеннические интернет-магазины, которые внезапно открываются перед Новым годом, специализируясь на продаже деликатесов — красной икры, морепродуктов или премиальных продуктовых наборов.
Не теряют актуальности и более традиционные аферы. Речь идет о публикации объявлений о сдаче несуществующего жилья для новогоднего отдыха. После получения предоплаты мошенники просто перестают выходить на связь. Продолжают звонить и телефонные аферисты, представляющиеся сотрудниками служб безопасности банков с целью выудить коды из SMS и данные карт.
Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы предупредила россиян о мошеннической схеме, когда аферисты связываются с жертвой сначала под видом правоохранителей, а затем опасных преступников с угрозами и требованием денег.