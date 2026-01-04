От фишинга до фейковых аренд: раскрыты главные мошеннические схемы в новогодние праздники

По его словам, лидируют по-прежнему фишинговые рассылки. Злоумышленники активно рассылают письма, маскирующиеся под официальные уведомления от маркетплейсов, курьерских служб или других сервисов. В них может идти речь о задержке доставки подарка, необходимости небольшой доплаты или подтверждении данных для получения «новогоднего выигрыша». Ссылки в таких сообщениях ведут на поддельные сайты, где и происходит кража банковских и персональных данных.