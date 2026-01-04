Ричмонд
Военные ВС РФ отправили дрон с новогодней елкой бойцам ВСУ

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) отправили украинским бойцам на передовой «необычную» новогоднюю елку. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Солдаты прикрепили миниатюрную елку к беспилотнику и отправили ее на боевые позиции. Был ли на БПЛА другой груз — неизвестно.

— Российские бойцы сделали необычный сюрприз своим противникам, — говорится в публикации.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что удар по Херсонской области, жертвами которого стали минимум 24 мирных жителя, доказывает, что ВСУ — не просто военные преступники, а садисты, достойные «своих духовных отцов — гестаповцев».

31 декабря два человека получили ранения в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины на Туапсе. Кроме того, было повреждено остекление в четырех многоквартирных домах и одном частном.

30 декабря дрон ВСУ убил женщину, которая ехала в автомобиле на участке дороги Грушевка — Пятницкое Волоконовского округа Белгородской области.

