Президент поздравил народного учителя Беларуси с юбилеем

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил народного учителя республики Альфреда Ладыко с юбилеем и пожелал ему здоровья и благополучия, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Сайт Управления образования Лидского райисполкома

Глава государства отметил, что путь учителя неразрывно связан с народным образованием.

«На протяжении многих лет Вы обучаете и воспитываете молодежь, готовите победителей и призеров предметных олимпиад. Многие из них стали настоящими профессионалами своего дела, успешно трудятся на благо страны», — говорится в сообщении.

Лукашенко подчеркнул, что труд народного учителя и беззаветное служение Родине являются источником знаний и вдохновения для учеников, а для коллег — образцом целеустремленности и мастерства.

Президент выразил уверенность, что педагогический опыт, творческая энергия, житейская мудрость Ладыко будут способствовать повышению качества и престижа белорусского образования.

Лукашенко пожелал народному учителю и его близким крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и благополучия.

Белорусский лидер присвоил Альфреду Ладыко почетное звание народного учителя в августе текущего года. Он преподает математику в лидской гимназии № 1. Воспитанники Ладыко являются победителями республиканских и международных олимпиад, известными учеными.

Звание народного учителя в республике присваивают за выдающиеся достижения в области образования, многолетний добросовестный труд, значительный вклад в воспитание подрастающего поколения.

Ладыко стал вторым учителем в истории независимой страны, который был удостоен такой высокой награды. Первым Народным учителем в 2016-м признан Валерий Барашков, который преподавал физику в Могилевском государственном областном лицее № 1.

