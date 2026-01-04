Ричмонд
Жителей Ростовской области предупредили об опасности на замерзших водоемах

МЧС: лед на донских водоемах опасен из-за температурных качелей.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области не следует выходить на замерзшие водоемы в период температурных качелей, это опасно. Напоминание поступило от регионального управления МЧС.

— Дневная оттепель и ночные заморозки заставляют лед менять свою структуру. Даже прочный лед в некоторых местах уже может представлять угрозу, — отмечают в экстренном ведомстве.

Предупреждение касается всех, особенно любителей зимней рыбалки.

Сейчас толщина ледяного покрова на водоемах области составляет от 5 до 12 см. Зафиксировали шесть мест массового выхода людей на лед.

Для обеспечения безопасности от МЧС задействовали 67 инспекторов ГИМС и 71 единицу техники, в том числе два судна на воздушной подушке.

