Жителей Ростовской области предупредили об опасности на замерзших водоемах

Жителям Ростовской области не следует выходить на замерзшие водоемы в период температурных качелей, это опасно. Напоминание поступило от регионального управления МЧС.
— Дневная оттепель и ночные заморозки заставляют лед менять свою структуру. Даже прочный лед в некоторых местах уже может представлять угрозу, — отмечают в экстренном ведомстве.
Предупреждение касается всех, особенно любителей зимней рыбалки.
Сейчас толщина ледяного покрова на водоемах области составляет от 5 до 12 см. Зафиксировали шесть мест массового выхода людей на лед.
Для обеспечения безопасности от МЧС задействовали 67 инспекторов ГИМС и 71 единицу техники, в том числе два судна на воздушной подушке.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.