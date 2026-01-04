Детям в Кургане запретили кататься на ватрушках без шлемов

В дополнение к обязательному использованию шлемов для детей до 12 лет, специалисты рекомендуют кататься только на специально оборудованных трассах, тщательно проверять тюбинг перед использованием и соблюдать дистанцию. Также запрещается спускаться «паровозиком», связывать тюбинги между собой и стоять спиной к склону в зоне выката.