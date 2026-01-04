Детям в Кургане запретили кататься на ватрушках без шлемов

Курганский депздрав обязал детей носить шлемы при катании на тюбингах.
Дети до 12 лет при катании на тюбингах в Курганской области должны обязательно надевать шлем. В противном случае эта зимняя забава может покалечить ребенка. Об этом заявили в департаменте здравоохранения области.
«Дети до 12 лет должны кататься только в шлеме. Опасность катания на тюбингах заключается в том, что слишком большая скорость спуска до 100 км в час, отсутствие тормозов. Катание на тюбинге может стать причиной серьезных травм, компрессионного перелома позвоночника, травмы головы, травмы конечностей», — предупреждает департамент здравоохранения.
В дополнение к обязательному использованию шлемов для детей до 12 лет, специалисты рекомендуют кататься только на специально оборудованных трассах, тщательно проверять тюбинг перед использованием и соблюдать дистанцию. Также запрещается спускаться «паровозиком», связывать тюбинги между собой и стоять спиной к склону в зоне выката.