Starlink обеспечит Венесуэлу бесплатным интернетом на фоне атаки США

Система Starlink американской компании SpaceX обеспечит Венесуэлу бесплатным спутниковым интернетом до 3 февраля на фоне атаки Вашингтона на Каракас.

Источник: Аргументы и факты

Система Starlink американской компании SpaceX обеспечит Венесуэлу бесплатным спутниковым интернетом до 3 февраля на фоне атаки Вашингтона на Каракас. Об этом сообщается в официальном аккаунте Starlink в соцсети X*.

«Starlink предоставляет бесплатную услугу широкополосного интернета жителям Венесуэлы до 3 февраля, обеспечивая непрерывную связь», — говорится в публикации.

Президент США Дональд Трамп накануне, 3 января, заявил, что американская сторона нанесла по Венесуэле массированный удар, а венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес захватила и вывезла из страны.

Глава Соединенных Штатов подчеркнул, что Вашингтон возьмет на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность. Между тем в Венесуэле назначили исполняющую обязанности президента — занимавшую должность исполнительного вице-президента Делси Родригес.

МИД России обратился к властям США с призывом пересмотреть свою позицию и освободить «законно избранного президента суверенной страны» Мадуро и его супругу.

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

