Starlink обеспечит Венесуэлу бесплатным интернетом на фоне атаки США

«Starlink предоставляет бесплатную услугу широкополосного интернета жителям Венесуэлы до 3 февраля, обеспечивая непрерывную связь», — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп накануне, 3 января, заявил, что американская сторона нанесла по Венесуэле массированный удар, а венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес захватила и вывезла из страны.
Глава Соединенных Штатов подчеркнул, что Вашингтон возьмет на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность. Между тем в Венесуэле назначили исполняющую обязанности президента — занимавшую должность исполнительного вице-президента Делси Родригес.
МИД России обратился к властям США с призывом пересмотреть свою позицию и освободить «законно избранного президента суверенной страны» Мадуро и его супругу.
