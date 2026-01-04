Sun: тюрьму в Британии атаковала эскадрилья дронов

Эскадрилья беспилотных летательных аппаратов атаковала тюрьму Буллингдон в Бистере британского Оксфордшира на 1100 мест, так заключенным передали наркотики и оружие, материал из The Sun перевел aif.ru.
Уточняется, что налет произошел ночью. Кроме того, атаке подверглись охранники учреждения, которые пытались избавиться от БПЛА.
«Отсутствие замкнутой телевизионной системы и сетки, а также плохо спроектированные или повреждённые окна усугубили проблему», — заявил главный инспектор тюрем Чарли Тейлор.
По его словам, подобное произошло не в первый раз, использование дронов привело к «повсеместному распространению наркотиков в тюрьме, что угрожает безопасности и способствует насилию, издевательствам и долгам».
Министр по делам тюрем Джеймс Тимпсон сообщил, что в ситуации пытаются разобраться, направлены «значительные средства на физическую безопасность и технологии» учреждения.