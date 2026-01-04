Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sun: тюрьму в Британии атаковала эскадрилья дронов

Британскую тюрьму атаковала армия беспилотников, перевозивших наркотики.

Эскадрилья беспилотных летательных аппаратов атаковала тюрьму Буллингдон в Бистере британского Оксфордшира на 1100 мест, так заключенным передали наркотики и оружие, материал из The Sun перевел aif.ru.

Уточняется, что налет произошел ночью. Кроме того, атаке подверглись охранники учреждения, которые пытались избавиться от БПЛА.

«Отсутствие замкнутой телевизионной системы и сетки, а также плохо спроектированные или повреждённые окна усугубили проблему», — заявил главный инспектор тюрем Чарли Тейлор.

По его словам, подобное произошло не в первый раз, использование дронов привело к «повсеместному распространению наркотиков в тюрьме, что угрожает безопасности и способствует насилию, издевательствам и долгам».

Министр по делам тюрем Джеймс Тимпсон сообщил, что в ситуации пытаются разобраться, направлены «значительные средства на физическую безопасность и технологии» учреждения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше