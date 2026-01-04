«Не считаю большой потерей»: Гордон высказался о закрытии шоу «Вечерний Ургант»

«Как будто Ургант когда‑то определял, что такое Первый канал. Это была лишь одна из программ Первого канала», — заявил ведущий программы «Мужское/Женское».
Гордон также рассказал о своём давнем желании заменить в эфире Владимира Познера, чьё отсутствие на российском телевидении ведущий объяснил возможной усталостью легендарного журналиста.
«Я очень мечтал занять его нишу. Раз в неделю сидишь с кем‑нибудь, поговоришь — да и всё, и ты Познер. Мечтал, но не дают. Видите, я ещё не дорос до Познера, что называется», — высказался Александр.
Отвечая на вопросы о коллегах, покинувших страну, Александр Гордон подчеркнул, что не намерен никого осуждать. По его словам, каждый человек самостоятельно определяет свой жизненный путь, и он уважает этот выбор.
Ранее Life.ru рассказывал, что Иван Ургант вернулся в Россию и завёл свой YouTube-канал. Он уже выложил туда приветственное видео. Вероятно, шоумен хочет попробовать возродить свою карьеру в нашей стране, однако эксперты невысоко оценивают его шансы.
