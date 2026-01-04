«Серьезный сигнал»: в Германии раскрыли, как Трамп напугал ВСУ

Напомним, 3 января, Трамп заявил о нанесении массированных ударов по Венесуэле и захвате президента Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес. Средства массовой информации сообщали о взрывах в столице страны Каракасе и участии в операции бойцов элитного подразделения «Дельта». Власти Венесуэлы объявили, что не знают местонахождение своего лидера, и потребовали доказательств, что он жив. Позже Трамп опубликовал фотографию, утверждая, что на ней Мадуро находится на борту американского корабля.