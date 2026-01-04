«Серьезный сигнал»: в Германии раскрыли, как Трамп напугал ВСУ

Военная операция США против президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала мощным сигналом для Киева, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Издание ссылается на мнение украинского военного, который заявил, что этот день отправил более серьезный месседж, чем любые неудачи в мирных переговорах или проблемы ВСУ на передовой.
«Сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи», — говорится в публикации.
В материале отмечается, что многие на Украине теперь склонны считать, что Соединенные Штаты, усвоив уроки своих действий в Венесуэле, могут полностью утратить интерес к прекращению конфликта на украинской территории, сосредоточившись на делах Американского континента.
Однако, как полагает автор публикации, такой взгляд был бы излишне узким, поскольку он не учитывает личность президента США Дональда Трампа, который, по мнению издания, всегда тщательно просчитывает издержки и выгоды применения силы.
Напомним, 3 января, Трамп заявил о нанесении массированных ударов по Венесуэле и захвате президента Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес. Средства массовой информации сообщали о взрывах в столице страны Каракасе и участии в операции бойцов элитного подразделения «Дельта». Власти Венесуэлы объявили, что не знают местонахождение своего лидера, и потребовали доказательств, что он жив. Позже Трамп опубликовал фотографию, утверждая, что на ней Мадуро находится на борту американского корабля.
Администрация заявила о намерении предать Мадуро суду. Лидеру Венесуэлы могут быть предъявлены обвинения по четырем пунктам, которые в совокупности грозят ему вплоть до четырех пожизненных сроков заключения. Министерство иностранных дел Венесуэлы сообщило о планах обратиться в международные организации и запросило срочное заседание Совета Безопасности ООН.
Министерство иностранных дел России, в свою очередь, выразило солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о насильственном вывозе Мадуро и его жены из страны в ходе американской агрессии. Российское внешнеполитическое ведомство призвало к немедленному освобождению венесуэльских лидеров и недопущению дальнейшей эскалации ситуации в регионе.