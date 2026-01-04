Кагульский госуниверситет — все: Президент Молдовы считает, что нет смысла вкладывать деньги в вуз, «который не вызывает у нее уверенности и что он заслуживает эти средства»

«Я разговаривал с госпожой президентом, в пятницу я поехал в Кишинев, у меня было обсуждение только с ней, я объяснил, что поглощение не лучший вариант. Она сказала мне, что согласна с позицией Министерства просвещения, что абсорбция поможет университету в Кагуле. Я спросил, почему бы нам не инвестировать сейчас в университет “Б. П. Хашдеу”, но она сказала мне, что не думает, что стоит вкладывать деньги в учреждение, которое не вызывает у неё уверенности, что эти деньги заслужены и будут служить развитию. А в составе Технического университета, как она сказала, она верит, что эти деньги дадут эффекты для университетского центра в Кагуле».