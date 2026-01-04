Ричмонд
Кагульский госуниверситет — все: Президент Молдовы считает, что нет смысла вкладывать деньги в вуз, «который не вызывает у нее уверенности и что он заслуживает эти средства»

Майя Санду объявила мэру Кагула, что не видит смысла инвестировать в университет имени Богдана Петричейку Хашдеу.

Источник: Комсомольская правда

Майя Санду объявила мэру Кагула, что не видит смысла инвестировать в университет имени Богдана Петричейку Хашдеу, рассказал Николай Дандиш по итогам поездки в Кишинёв.

По его словам вопрос о ликвидации кагульского государственного университета через его поглощение Техническим университетом Молдовы практически решён и это решение лишь отчасти связано с развитием южного ВУЗа:

«Я разговаривал с госпожой президентом, в пятницу я поехал в Кишинев, у меня было обсуждение только с ней, я объяснил, что поглощение не лучший вариант. Она сказала мне, что согласна с позицией Министерства просвещения, что абсорбция поможет университету в Кагуле. Я спросил, почему бы нам не инвестировать сейчас в университет “Б. П. Хашдеу”, но она сказала мне, что не думает, что стоит вкладывать деньги в учреждение, которое не вызывает у неё уверенности, что эти деньги заслужены и будут служить развитию. А в составе Технического университета, как она сказала, она верит, что эти деньги дадут эффекты для университетского центра в Кагуле».

Дандиш добавил, что решение, «к сожалению, было принято» сообразно видению центральной власти и «мы посмотрим, что будет в будущем» и какая во всей этой истории связь с желанием Виорела Бостана получить третий мандат на посту ректора ТУМ.

Дандиш добавил, что в презентации Бостана о поглощении БПХ он не увидел никаких выдающихся перспектив для Кагула, но как мэр приветствует любые дополнительные инвестиции, хотя не уверен, что обещанные 40 миллионов будут предоставлены в полном объёме.

Майя Санду последовательно показывает, что все, что оказало ей поддержку на выборах, сразу после выборов перестают иметь для неё хоть какое-то значение. Пора бы несогласных с ликвидацией БПХ обвинить в работе на Кремль. Для пущего драматизьму. Чтобы и в Кагуле Майя Санду победила Путина.

Но если Дандиш не приврал и Санду озвучила именно это — что лично у неё нет доверия, то, знаете, у президентки немного слишком самомнение развилось. Развратили её премиями, званиями и лестью на придворных телеканалах — и она уверовала, что послана небесами и знает лучше всех.

