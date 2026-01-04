Ричмонд
Стало известно число женщин, осужденных за 2025 год в России

Более 42 тысяч россиянок были осуждены за первое полугодие 2025 года. Об этом свидетельствует данные Верховного суда России.

Более 42 тысяч россиянок были осуждены за первое полугодие 2025 года. Об этом свидетельствует данные Верховного суда России.

— За первое полугодие 2024 года, как следует из статистических данных Верховного суда, обвинительные приговоры были вынесены в отношении более 40,4 тысячи женщин, — передает РИА Новости.

В России заявили, что подростков, систематически совершающих насильственные преступления, следует признавать полностью дееспособными через процедуру принудительной эмансипации. «Вечерняя Москва» узнала, нужно ли вводить принудительную эмансипацию для подростков и как это будет работать на практике.

Мать «Битцевского маньяка» Александра Пичушкина подала жалобу в суд, заявив, что не сможет навещать сына в колонии «Полярная сова», где тот отбывает пожизненный срок. Что известно об ИК-18, которую прозвали «Полярной совой», — в материале «Вечерней Москвы».

Верховный суд повторно утвердил пожизненный приговор «поволжскому душителю» Радику Тагирову, который за два года убил 30 бабушек. Как убивал Тагиров и почему его так долго не могли найти, выясняла «ВМ».