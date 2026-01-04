Стало известно число женщин, осужденных за 2025 год в России

Более 42 тысяч россиянок были осуждены за первое полугодие 2025 года. Об этом свидетельствует данные Верховного суда России.
— За первое полугодие 2024 года, как следует из статистических данных Верховного суда, обвинительные приговоры были вынесены в отношении более 40,4 тысячи женщин, — передает РИА Новости.
В России заявили, что подростков, систематически совершающих насильственные преступления, следует признавать полностью дееспособными через процедуру принудительной эмансипации. «Вечерняя Москва» узнала, нужно ли вводить принудительную эмансипацию для подростков и как это будет работать на практике.
Мать «Битцевского маньяка» Александра Пичушкина подала жалобу в суд, заявив, что не сможет навещать сына в колонии «Полярная сова», где тот отбывает пожизненный срок. Что известно об ИК-18, которую прозвали «Полярной совой», — в материале «Вечерней Москвы».
Верховный суд повторно утвердил пожизненный приговор «поволжскому душителю» Радику Тагирову, который за два года убил 30 бабушек. Как убивал Тагиров и почему его так долго не могли найти, выясняла «ВМ».