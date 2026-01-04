Стало известно число женщин, осужденных за 2025 год в России

В России заявили, что подростков, систематически совершающих насильственные преступления, следует признавать полностью дееспособными через процедуру принудительной эмансипации. «Вечерняя Москва» узнала, нужно ли вводить принудительную эмансипацию для подростков и как это будет работать на практике.