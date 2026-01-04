Власти Молдовы разъяснили, как работает роуминг в ЕС для граждан страны

Звонки из стран ЕС в Республику Молдова, а также SMS-сообщения, отправленные в эту страну, будут вычитаться из включенных в пакеты национальных услуг. В отличие от этого, звонки и SMS-сообщения из стран ЕС в другие страны-члены Европейского союза будут оплачиваться как международные услуги, так же, как и звонки и SMS-сообщения из Молдовы.