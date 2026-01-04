Власти Молдовы разъяснили, как работает роуминг в ЕС для граждан страны

Как разъяснили в Министерстве экономического развития и цифровизации, пользователям не придется платить дополнительные роуминговые сборы за звонки, SMS или мобильный интернет. Минуты, сообщения и мобильный трафик, включенные в абонентскую плату или карту Республики Молдова, можно будет использовать непосредственно на территории Европейского союза.
Звонки из стран ЕС в Республику Молдова, а также SMS-сообщения, отправленные в эту страну, будут вычитаться из включенных в пакеты национальных услуг. В отличие от этого, звонки и SMS-сообщения из стран ЕС в другие страны-члены Европейского союза будут оплачиваться как международные услуги, так же, как и звонки и SMS-сообщения из Молдовы.
Что касается мобильного интернета, пользователи будут иметь доступ к данным, включенным в их подписку, без дополнительной платы, но в пределах разумного использования («добросовестного использования»). Этот лимит устанавливается на уровне Европейского союза и зависит от стоимости подписки. После превышения лимита могут применяться дополнительные сниженные тарифы, регулируемые на европейском уровне.
Эта мера облегчит трансграничное общение и значительно снизит расходы для молдаван, путешествующих или временно работающих в Европейском союзе.