Накинулся на мужчину у дома и уволок его в снега: в Приморье ищут создателя фейкового видео о нападении тигра на человека

Шокирующее видео распространилось в новогодние праздники по соцсетям в Приморье. Огромный тигр напал на мужчину, который чистил снег во дворе, и уволок его за машину. Местные жители были в ужасе, всех интересовала судьба пострадавшего. Правоохранители спешат успокоить — с мужчиной все хорошо. В настоящее время сотрудники полиции проводят активную работу по «отлову»… человека, который «соорудил» фейковый видеоролик.