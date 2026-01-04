Накинулся на мужчину у дома и уволок его в снега: в Приморье ищут создателя фейкового видео о нападении тигра на человека

Шокирующее видео распространилось в новогодние праздники по соцсетям в Приморье. Огромный тигр напал на мужчину, который чистил снег во дворе, и уволок его за машину. Местные жители были в ужасе, всех интересовала судьба пострадавшего. Правоохранители спешат успокоить — с мужчиной все хорошо. В настоящее время сотрудники полиции проводят активную работу по «отлову»… человека, который «соорудил» фейковый видеоролик.
Все по-разному развлекают себя на праздничных выходных. Но вот кто-то, видимо, от недостатка «живого» общения, решил «пообщаться» с искусственным интеллектом. И результатом такого «общения» стало фейковое видео, на котором, якобы, в Лучегорске, тигр напал на мужчину у частного дома.
Специалисты отметили несколько явных признаков монтажа и использования искусственного интеллекта. Лопата в руках мужчины ведет себя неестественно, контуры объектов излишне размыты и гладки, а движения и тигра, и человека выглядят синтетически плавными. Кроме того, физика взаимодействия крупного хищника с автомобилем не соответствует реальности — на видео тигр водрузил передние лапы на машину, и та даже не шелохнулась.
Министерство цифрового развития Приморского края направило обращение в правоохранительные органы. Сотрудники полиции устанавливают личность человека, который создал и распространил фейк.
Закон предусматривает строгую ответственность за такие действия. Распространение заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверной является административным правонарушением. Штрафы по этой статье значительны: для граждан — от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч, для компаний — до 500 тысяч рублей.
Власти призывают граждан быть бдительными, не поддаваться панике и всегда проверять шокирующие новости по официальным источникам, особенно в период массового онлайн-общения во время каникул.