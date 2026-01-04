Новые дороги, автобусы- «гармошки» и водное такси: транспортные итоги 2025 года в Перми

В 2025 году в Пермском крае обновляли общественный транспорт и строили новые дороги.
Обновление улично-дорожной сети и строительство новых важных развязок позволило запустить в 2025 году движение по ключевым дорогам Перми. Пермякам стало проще добираться из отдаленных районов в центр города. На линии также вышли новые автобусы и трамваи, а по Каме готовится курсировать водное такси. URA.RU подводит транспортные итоги ушедшего года.
Дороги, мосты, тоннели.
Открытый на улице Строителей путепровод украсили иллюминацией.
Движение на улице Крисанова на участке от шоссе Космонавтов до Пушкина было запущено в августе. Масштабная стройка еще продолжается и сейчас ведется на участке от Стахановского кольца до шоссе Космонавтов. Транспорт по этому отрезку ходит пока в тестовом режиме. Так, 27 декабря открыли движение для трамваев по обновленным путям на улицах Крисанова и Карпинского, а до этого, после окончания реконструкции трамвайных путей на улице Мира, трамваи пошли по маршруту № 2.
В начале августа открылся дополнительный выезд с промузла «Осенцы». Это позволило перераспределить потоки грузового транспорта и снизить нагрузку на прилегающие улицы Промышленную и Леонова.
На шоссе Космонавтов открыли движение по новому путепроводу.
В Дзержинском районе открыли движение через четырехполосный тоннель под Транссибом. Строительство объекта вели по технологии микротоннелирования, без остановки железнодорожного движения. Старый тоннель теперь используется исключительно для трамвайного движения.
В 2025 году в Прикамье отремонтировали больше трех десятков мостов. Одним из самых протяженных сооружений, которое было обновлено, стал мост через реку Усьва в Чусовом. Также обновлены мосты через реки Сылва, Вильва, Ирень, Большой Кет.
Новый общественный транспорт.
В Пермь поступили десятки новых автобусов, в числе которых и автобусы большого класса, так называемые "гармошки. Часть из них вышла на линии в 2025 году, еще часть начнет возить пермяков в январе 2026 года. О том, на каких маршрутах появится Новый общественный транспорт, рассказывало URA.RU.
Водное такси.
Водное такси будет курсировать между Пермью и Усть-Качкой.
Одним из самых необычных видов общественного транспорта, появившихся в Перми в 2025 году, стало водное такси. Катер Looker-390T получил имя одной из красивейших рек Прикамья — «Колва». Судно на подводных крыльях прошло по Каме с пассажирами, но, пока в тестовом режиме. Ожидается, что по в 2026 году водное такси начнет курсировать между Пермью и Усть-Качкой.