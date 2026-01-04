Новые дороги, автобусы- «гармошки» и водное такси: транспортные итоги 2025 года в Перми

Движение на улице Крисанова на участке от шоссе Космонавтов до Пушкина было запущено в августе. Масштабная стройка еще продолжается и сейчас ведется на участке от Стахановского кольца до шоссе Космонавтов. Транспорт по этому отрезку ходит пока в тестовом режиме. Так, 27 декабря открыли движение для трамваев по обновленным путям на улицах Крисанова и Карпинского, а до этого, после окончания реконструкции трамвайных путей на улице Мира, трамваи пошли по маршруту № 2.