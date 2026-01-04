Кравцов исполнил мечту школьника из Брянска

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов исполнил мечту 15-летнего Дмитрия Фастовца из Брянска в рамках акции «Елка желаний», сообщили в пресс-службе правительства.
Мальчик загадал паяльную станцию. Как уточнили в пресс-службе, Дмитрий увлекается ІТ-технологиями, программированием, 3D-печатью, пайкой, работой со станками с ЧПУ. Также он активно участвовал в технологических олимпиадах и занимал призовые места на региональном уровне.
Встреча с министром прошла на площадке Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево», где проходила олимпиада школьников по робототехнике. Помимо подарка, Дмитрия ждал мастер-класс по пайке.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» — это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2018 году проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус федерального.