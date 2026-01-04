За первые три дня нового года в ДТП пострадали 27 человек, в том числе 6 детей

За первые три праздничных дня 2026 года в дорожно-транспортных происшествиях на территории региона пострадали 27 человек, из них шесть несовершеннолетних. Впереди — ещё одна неделя новогодних каникул, и дорожные полицейские призывают всех участников движения быть предельно внимательными. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
— Водители помните о соблюдении скоростного режима, следуя к местам отдыха и катания, в гости или на природу. Спешка, опасные маневры и обгоны на заснеженных трассах могут сыграть злую шутку, — поделились в ведомстве.
Пешеходам рекомендуют в тёмное время суток носить одежду со световозвращающими элементами, не находиться без необходимости вблизи проезжей части и переходить дорогу исключительно по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.