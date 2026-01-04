Министр Культуры Любимова исполнила новогоднее желание мальчика из Москвы

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова в рамках акции «Ёлка желаний» исполнила мечту семнадцатилетнего Владимира из Москвы, который очень хотел попробовать себя в качестве диктора метро.
Глава ведомства сняла с елки шары с пожеланиями троих детей: также семилетний Роман из Удмуртской республики мечтал побывать в роли водителя бетономешалки, а десятилетняя Маша из Горловки Донецкой Народной Республики очень хотела виолончель. Любимова заверила, что договорится с коллегами, чтобы исполнить желания мальчиков, а девочке пообещала музыкальный инструмент.
Желание юного мечтателя помогли осуществить сотрудники Московского метрополитена: с их помощью Владимир записал целое новогоднее поздравление для пассажиров метро, которое прозвучало на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии.
Кроме того, для мальчика была организована обзорная экскурсия по музею «АТОМ», где он познакомился с историей атомной отрасли: узнал о «Советском атомном проекте» и Лаборатории Nº 2, увидел макеты первой атомной бомбы РДС-1 и Царь-бомбы. Затем Владимир перешёл к эпохе мирного атома: осмотрел проекты советских учёных (от дирижабля «Атомный властитель неба» до ледокола «Ленин»), познакомился с современными атомными технологиями, в том числе с моделью водо-водяного реактора «Атомная симфония».
Герой относится к категории участников акции с ограниченными возможностями здоровья.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.