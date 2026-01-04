Министр Культуры Любимова исполнила новогоднее желание мальчика из Москвы

Кроме того, для мальчика была организована обзорная экскурсия по музею «АТОМ», где он познакомился с историей атомной отрасли: узнал о «Советском атомном проекте» и Лаборатории Nº 2, увидел макеты первой атомной бомбы РДС-1 и Царь-бомбы. Затем Владимир перешёл к эпохе мирного атома: осмотрел проекты советских учёных (от дирижабля «Атомный властитель неба» до ледокола «Ленин»), познакомился с современными атомными технологиями, в том числе с моделью водо-водяного реактора «Атомная симфония».