Новак подарил девочке из Петербурга набор для рисования

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Ее цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вице-премьер России 22 декабря заявил, что исполнит мечты пятерых детей из Свердловской области, Санкт-Петербурга и Ставропольского края в рамках этой акции.