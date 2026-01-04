Ричмонд
Новак подарил девочке из Петербурга набор для рисования

Новак подарил девочке из Петербурга набор для рисования в рамках «Елки желаний».

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнил мечту 11-летней Ксении из Санкт-Петербурга о наборе для рисования с мольбертом в рамках акции «Елка желаний».

Девочка перед Новым годом приехала в Москву с мамой и старшей сестрой. Вместе они посетили каток на ВДНХ, «Москвариум», сходили в Большой театр на балет «Щелкунчик», а также посетили необходимых врачей.

В завершении поездки Новак подарил Ксении, которая уже четыре года увлекается рисованием, этюдник с мольбертом, кистями и красками.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Ее цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вице-премьер России 22 декабря заявил, что исполнит мечты пятерых детей из Свердловской области, Санкт-Петербурга и Ставропольского края в рамках этой акции.

