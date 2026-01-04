Глава Минвостока исполнил мечту 10-летней девочки из Серпухова

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В декабре Чекунков пообещал исполнить желания трёх детей из Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе, из Донецкой Народной Республики и из Серпухова.