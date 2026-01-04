Глава Минвостока исполнил мечту 10-летней девочки из Серпухова

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков исполнил мечту 10-летней Эмилии из подмосковного Серпухова в рамках акции «Ёлка желаний» и подарил ей музыкальную клавиатуру.
«Спасибо вам большое за выполнение мечты ребенка, она очень рада этому. Желаем вам долгих лет жизни, здоровья, всех благ, которые есть на этом белом свете. Главное, мирного неба над головой», — поблагодарила Чекункова мать девочки Екатерина Грудинина.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В декабре Чекунков пообещал исполнить желания трёх детей из Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе, из Донецкой Народной Республики и из Серпухова.