Макарова: Сильных морозов в Москве к Рождеству не будет

— Во вторник, 6 января, ночь будет холоднее — минус 7−12, а в дневные часы — минус 4−9. А вот в Рождество погода будет меняться, восточный ветер постепенно будет усиливаться, пойдет снег умеренной интенсивности, температура ночная тоже продержится на уровне минус 7−12 градусов, — сказала Макарова, ее слова передает ТАСС.