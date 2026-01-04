Ричмонд
полупрозрачная облачность
Макарова: Сильных морозов в Москве к Рождеству не будет

Сильных морозов в Москве к Рождеству не будет. Температура воздуха не опустится ниже минус 12 градусов. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

— Во вторник, 6 января, ночь будет холоднее — минус 7−12, а в дневные часы — минус 4−9. А вот в Рождество погода будет меняться, восточный ветер постепенно будет усиливаться, пойдет снег умеренной интенсивности, температура ночная тоже продержится на уровне минус 7−12 градусов, — сказала Макарова, ее слова передает ТАСС.

4 января в столичном регионе сохранится пасмурная и снежная погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 9−3 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 5−12 градусов мороза.

К 5 января в Москве может выпасть до 25 сантиметров снега: синоптики прогнозируют ежедневные обильные осадки до этой даты включительно. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к Рождеству высота сугробов в Москве достигнет 30 сантиметров. Из-за снегопадов они только продолжат увеличиваться.