Не только кутья: что приготовить в Рождественский сочельник 6 января

Несмотря на строгие предписания, 6 января можно приготовить несколько разных блюд и напитков.
Рождественский сочельник — особый день в христианской традиции, наполненный ожиданием чуда, строгим постом и глубинным духовным смыслом. Канун Рождества Христова приходится на 6 января и считается временем сосредоточенной молитвы, внутреннего очищения и тихой семейной трапезы. Именно в этот вечер на стол ставят простые постные блюда, главным из которых остается сочиво, давшее название самому празднику. Подробнее — в материале URA.RU.
Что такое Рождественский сочельник.
Рождественский сочельник (сочельник, сочевник) — это канун праздника Рождества Христова. В православной традиции он приходится на 6 января, так как Рождество отмечается 7 января по юлианскому календарю. В церквях, живущих по григорианскому и новоюлианскому календарю, сочельник выпадает на 24 декабря.
Исторически Рождество и Крещение Господне в первые века христианства праздновались в один день — 6 января — под общим названием Богоявление. Эту древнюю традицию до сих пор сохраняет Армянская апостольская церковь. Лишь в IV веке Римская церковь отделила Рождество Христово, установив дату 25 декабря.
Сочельник — это день особого духовного напряжения и радости ожидания. Как писал митрополит Антоний Сурожский, именно в Рождестве происходит встреча Бога и человека, невозможная ранее из-за греха. Бог Сам переступает границу, разделявшую мир земной и вечную жизнь.
Что можно и нельзя есть 6 января в Сочельник.
Сочельник — последний и самый строгий день Рождественского поста. По церковному уставу 6 января разрешается горячая пища без добавления масла. Под строгим запретом находятся мясо, молочные продукты и яйца.
Известная традиция «не есть до первой звезды» связана с древним богослужебным порядком, когда литургия навечерия Рождества совершалась вечером. Сегодня она служится утром, поэтому этот обычай носит скорее символический, а не обязательный характер.
После поста принято начинать трапезу с сочива или кутьи — блюда из цельных зерен с медом, маком и сухофруктами. Именно от слова «сочиво», по одной из версий, и произошло название «сочельник».
В католической традиции строгий пост в этот день не обязателен, однако вечерняя трапеза также состоит из постных блюд и сопровождается чтением Евангелия о рождении Иисуса Христа.
Что приготовить в Сочельник: топ-5 постных блюд.
Кутья — главное блюдо сочельника.
Кутья символизирует духовные надежды семьи. Зерна означают жизнь и долголетие, мед — радость благой вести, мак — достаток и благополучие. Это обязательное блюдо рождественского вечера.
Рецепт кутьи из риса с орехами и сухофруктами.
Ингредиенты:
рис — 1 стаканкурага — 1 горстьизюм — 1 горстьсушеный кизил — 1 горстьгрецкие орехи — 6−7 шт.мед или сахар — по вкусусоль — по вкусу.
Приготовление:
Рис промыть и отварить до готовности, затем промыть и остудить. Сухофрукты залить кипятком, обсушить и нарезать. Орехи слегка подсушить и измельчить. Смешать рис с сухофруктами и орехами, добавить мед или сахар, аккуратно перемешать.
Винегрет — сытный и полезный салат.
В традиционный винегрет можно добавить квашеную капусту.
Винегрет восполняет дефицит витаминов в пост. Свекла, картофель и капуста делают блюдо питательным и полезным для пищеварения.
Рецепт винегрета с квашеной капустой.
Ингредиенты:
свекла — 2 шт.картофель — 3 шт.морковь — 2 шт.квашеная капуста — 200 гсоленые огурцы — 2 шт.зеленый горошек — 150 глук — 1 шт.растительное масло — 3 ст. л.соль — по вкусу.
Приготовление:
Отварить овощи в мундире, остудить, очистить и нарезать кубиками. Лук мелко нарезать, при желании ошпарить кипятком. Соединить все ингредиенты, добавить соль и заправить растительным маслом.
Капустняк — традиционный зимний суп.
Капустняк — одно из старейших блюд русской кухни. В сочельник его готовят на воде, без мяса и масла.
Рецепт капустняка с рисом.
Ингредиенты:
рис — 150 гбелокочанная капуста — 500 гкартофель — 4 шт.морковь — 1 шт.лук — 1 шт.томатная паста — 2 ст. л.растительное масло — 2−3 ст. л.соль и специи — по вкусу.
Приготовление:
Рис отварить до полуготовности. Лук и морковь обжарить, добавить капусту и тушить. Вмешать томатную пасту, затем добавить картофель, рис, соль и специи. Тушить до готовности.
Печеные яблоки — постный десерт.
В печеные яблоки можно добавить мед и корицу.
Запеченные яблоки — простой и ароматный десерт, разрешенный в строгий пост.
Рецепт печеных яблок с медом и корицей.
Ингредиенты:
яблоки — 4−6 шт.мед — по 1 ч. л.корица — по вкусуорехи, изюм — по желанию.
Приготовление:
Удалить сердцевину, наполнить яблоки начинкой. Запекать при 180 20−30 минут. Мед лучше добавлять после остывания.
Узвар — напиток рождественского стола.
Узвар — символ достатка и благословения. Его варят из сухофруктов без сахара, добиваясь естественной сладости.
Рецепт узвара со специями.
Ингредиенты:
сушеные яблоки — 100 гсушеные груши — 100 гчернослив — 50 гкурага — 50 гизюм — 30 гмед — 2−3 ст. л.вода — 2 лкорица, гвоздика — по вкусу.
Приготовление:
Фрукты промыть и замочить. Варить 30 минут на слабом огне, добавить специи, настоять и процедить. Мед вводить после остывания.
Рождественский сочельник — это не обилие блюд, а тишина, смысл и благодарность. Простая постная трапеза в этот вечер становится продолжением молитвы и подготовкой к великой радости Рождества Христова.