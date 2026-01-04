Не только кутья: что приготовить в Рождественский сочельник 6 января

Рождественский сочельник — особый день в христианской традиции, наполненный ожиданием чуда, строгим постом и глубинным духовным смыслом. Канун Рождества Христова приходится на 6 января и считается временем сосредоточенной молитвы, внутреннего очищения и тихой семейной трапезы. Именно в этот вечер на стол ставят простые постные блюда, главным из которых остается сочиво, давшее название самому празднику. Подробнее — в материале URA.RU.