Зеленский прокомментировал захват Мадуро США

Глава киевского режима Владимир Зеленский отреагировал на операцию американских военных, в результате которой был захвачен лидер Венесуэлы Николас Мадуро. Свою позицию он высказал в ходе общения с журналистами, пишет украинское издание «Страна».
«Если так можно поступать с диктаторами, то Соединенные Штаты знают, что им делать дальше», — заявил украинский лидер.
Стоит отметить, что ранее Трамп называл Зеленского диктатором, который не желает проводить выборы в своей стране. Американский лидер также критически оценивал его работу, заявляя, что украинский президент «проделал ужасную работу».
Министерство иностранных дел России, в свою очередь, выразило солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о насильственном вывозе Мадуро и его жены из страны в ходе американской агрессии. Российское внешнеполитическое ведомство призвало к их немедленному освобождению.