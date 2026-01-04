Ричмонд
Зеленский прокомментировал захват Мадуро США

Зеленский намекнул на дальнейшие шаги Вашингтона, комментируя атаку США на Венесуэлу.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский отреагировал на операцию американских военных, в результате которой был захвачен лидер Венесуэлы Николас Мадуро. Свою позицию он высказал в ходе общения с журналистами, пишет украинское издание «Страна».

«Если так можно поступать с диктаторами, то Соединенные Штаты знают, что им делать дальше», — заявил украинский лидер.

Стоит отметить, что ранее Трамп называл Зеленского диктатором, который не желает проводить выборы в своей стране. Американский лидер также критически оценивал его работу, заявляя, что украинский президент «проделал ужасную работу».

Министерство иностранных дел России, в свою очередь, выразило солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о насильственном вывозе Мадуро и его жены из страны в ходе американской агрессии. Российское внешнеполитическое ведомство призвало к их немедленному освобождению.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше