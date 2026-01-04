Мурашко подарил школьнице из Москвы комплект книг по биологии

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подарил 15-летней Маргарите Пасечник из Москвы комплект книг по биологии, его вручил ректор Сеченовского университета Минздрава России Петр Глыбочко, сообщили в пресс-службе правительства.
Маргарита любит химию и биологию, мечтает стать врачом. Она является призером в конкурсе «Старт в науку» в секции микробиология, победителем в конкурсе «Старт в медицину» с проектом «Микробиологическая оценка медицинских подробностей поверхностей на присутствие патогенных организмов».
Школьница вместе с мамой Кристиной Кузьминой посетила в формате индивидуальной экскурсии научные лаборатории Сеченовского университета, там же ей передали подарок министра — комплект книг по биологии «Биология Campbell».
Всероссийская акция «Елка желаний» — это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные люди дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2018 году проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус федерального.