Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мурашко подарил школьнице из Москвы комплект книг по биологии

Мурашко подарил школьнице из Москвы книги по биологии в рамках «Елки желаний».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подарил 15-летней Маргарите Пасечник из Москвы комплект книг по биологии, его вручил ректор Сеченовского университета Минздрава России Петр Глыбочко, сообщили в пресс-службе правительства.

Маргарита любит химию и биологию, мечтает стать врачом. Она является призером в конкурсе «Старт в науку» в секции микробиология, победителем в конкурсе «Старт в медицину» с проектом «Микробиологическая оценка медицинских подробностей поверхностей на присутствие патогенных организмов».

Школьница вместе с мамой Кристиной Кузьминой посетила в формате индивидуальной экскурсии научные лаборатории Сеченовского университета, там же ей передали подарок министра — комплект книг по биологии «Биология Campbell».

Всероссийская акция «Елка желаний» — это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные люди дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2018 году проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус федерального.