В омском аэропорту второй день подряд задерживают более 10 рейсов

Как уточнили в пресс-службе местного аэропорта, задержки полетов связаны с поздним прибытием судов. Нарушения зафиксированы на одних и тех же направлениях: Москва, Санкт-Петербург, Астана. Также были перенесены вылеты самолетов в Сочи и на тайский курорт Пхукет.