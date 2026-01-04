Ричмонд
В омском аэропорту второй день подряд задерживают более 10 рейсов

Направления в Москву, Санкт-Петербург и Астану вновь столкнулись со сбоями в расписании.

Источник: Комсомольская правда

В расписании воздушной гавани Омска наблюдаются очередные массовые сбои. 4 января вовремя не смогли отправиться 11 лайнеров, днем ранее — 10.

Как уточнили в пресс-службе местного аэропорта, задержки полетов связаны с поздним прибытием судов. Нарушения зафиксированы на одних и тех же направлениях: Москва, Санкт-Петербург, Астана. Также были перенесены вылеты самолетов в Сочи и на тайский курорт Пхукет.

Рейсы в города Сибири и Урала выполнялись по графику.

