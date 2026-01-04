Мошенники начали обманывать россиян, пользуясь ограничениями WhatsApp*

Мошенники начали рассылась пользователям WhatsApp* сообщения о верификации.
Мошенники начали массово рассылать пользователям WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в России уведомления о якобы срочной верификации аккаунта, перенастройке сервиса или установке «обновленной версии» мессенджера. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
«Постепенное ограничение работы WhatsApp* в России стало фактором, которым оперативно воспользовались мошенники. Злоумышленники начали активно эксплуатировать страх потерять доступ к общению и данным. Наблюдается всплеск мошеннических схем, замаскированных под “официальные уведомления” о блокировке аккаунтов, необходимости срочной верификации», — сказал Немкин в разговоре с РИА Новости.
Он отметил, что злоумышленники пользуются зависимостью граждан от зарубежных мессенджеров. Ситуация, подчеркнул депутат, должна стать сигналом для граждан о рисках доверия к иностранным мессенджерам.
Ранее в России были введены ограничения на работу WhatsApp* из ‑за невыполнения требования российского законодательства, о чем заявлял Роскомнадзор. На фоне массовых сбоев в работе сервиса руководство мессенджера обвинило власти РФ в попытке лишить более 100 млн пользователей права на частную переписку, а российский регулятор призвал граждан переходить на отечественные аналоги.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.