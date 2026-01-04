Мошенники начали обманывать россиян, пользуясь ограничениями WhatsApp*

Ранее в России были введены ограничения на работу WhatsApp* из ‑за невыполнения требования российского законодательства, о чем заявлял Роскомнадзор. На фоне массовых сбоев в работе сервиса руководство мессенджера обвинило власти РФ в попытке лишить более 100 млн пользователей права на частную переписку, а российский регулятор призвал граждан переходить на отечественные аналоги.