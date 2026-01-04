Порядок проведения централизованного экзамена изменился в Беларуси. Подробности рассказали в телеграм-канале Республиканского института контроля знаний.
Перед вторым этапом репетиционного тестирования и репетиционного централизованного экзамена, Министерство образования приняло важные изменения в документ, который регламентируют порядок проведения РЦЭ и ЦЭ.
Согласно изменениям, белорусским абитуриентам в бланке ответов необходимо будет прописывать идентификационный номер вместо серии и номера паспорта. Кроме того, участникам централизованного экзамена (репетиционного ЦЭ) нельзя при себе иметь, а также выносить из аудиторий и пунктов проведения экзамена записи с содержанием тестовых заданий на любом носителе.
Вместе с тем уточнили требования и к калькуляторам. К примеру, в памятке про их использование сказано, что по предметам «Физика» и «Химия» можно использовать простой однострочный калькулятор, однострочный калькулятор, который дает возможность проводить только арифметические действия, операции с процентами, вычисление обратной величины, операцию смены знака.
