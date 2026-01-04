Ричмонд
Тюмень засыплет снегом к Рождеству

По народным преданиям, снег в Рождество сулит хорошие новости.

Тюменцев ждет снежное и теплое Рождество. Днем 7 января температура воздуха составит −9 градусов, в городе будет солнечно. Такой прогноз указан на сайте Gismeteo.

«Тюмень, 7 января. Температура воздуха ночью составит −13 градусов, днем воздух прогреется до −9», — указано на сайте Gismeteo.

Снег в городе начнет идти с 5 января и закончится только 11 числа. Все дни в Тюмени буде солнечно.

Согласно народным приметам, если в Сочельник выпал снег, то год будет богат на добрые вести. А ясный день в Рождество сулит хороший урожай на полях.