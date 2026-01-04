В Самаре хуже всего убирают снег в Ленинском и Самарском районах

Специалисты ГЖИ зафиксировали недочеты, и если управляющие компании не устранят замечания в ближайшие дни, им грозят штрафы на сумму от 250 тыс. руб. В настоящее время в городе работают 419 бригад, которые за сутки расчистили 480 кровель МКД. Жители могут сообщить о проблемах с уборкой снега и наледи через мобильное приложение ГИС ЖКХ.