Мизулина предложила включить приложения банков и маркетплейсы в «белый список»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила включить банковские приложения, сервисы доставки и маркетплейсы в «белый список» ресурсов, доступных при ограничении мобильного интернета. Об этом она рассказала в интервью журналистам.

Екатерина Мизулина посоветовала включить в «белые списки» маркетплейсы.

«Конечно, важно, чтобы в белые списки попали все банковские приложения. Мы знаем, что люди ими часто пользуются. Важно, чтобы там были маркетплейсы», — заявила Мизулина в беседе с ТАСС.

При этом она признала, что для органов власти на первом месте стоит безопасность и сохранение жизни людей, именно этим объясняются жесткие решения по связи. Она призвала учитывать при их принятии не только угрозы, но и последствия для образа жизни граждан и их доступа к критически важным сервисам.

Ранее власти уже расширяли «белый список» — в него готовятся включить российские сервисы для помощи диабетикам, чтобы обеспечить доступ к приложениям для контроля уровня глюкозы при ограничениях мобильного интернета. Минцифры 19 декабря актуализировало перечень доступных ресурсов, а президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что попасть в список могут только российские или локализованные в стране сервисы, призывая граждан переходить на отечественные аналоги.

